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Таунхаусы в Qender Vlore, Албания

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
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Таунхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом во Влёре, Албанская Ривьера - недалеко от пляжа, инвестиционная недвиж…
$311,486
НДС
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Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
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Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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