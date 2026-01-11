Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Qender Vlore
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Qender Vlore, Албания

1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Kanine, Албания
Студия 2 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
✅ Цена: 2000 евро/м2 - 126 000 евро✅ Расположение: Uje i Ftohte, Vlore✅ Общая площадь: 63 м2…
$146,602
Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

Недорогая
Элитная
