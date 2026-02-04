Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Qender
  4. Жилая

Жилье в Qender, Албания

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Квартира 2 комнаты
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена на пятом этаже здания без лифта в районе 7 в Дурресе. Недвижимость имее…
$70,887
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Lagjia e Romeve, Албания
Квартира 3 комнаты
Lagjia e Romeve, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/9
Квартира расположена на 3-м этаже 9-этажного здания, в районе 18 в Дурресе. На сертификате е…
$126,344
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
