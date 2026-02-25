Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Долгосрочная аренда
  4. Шале

Долгосрочная аренда шале в Албании

1 объект найдено
Шале 1 комната в Vaqarr, Албания
Шале 1 комната
Vaqarr, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 760 м²
Этаж 2/3
Здание имеет три этажа высотой с бетонными колоннами, общей площадью строительства 760 м2 и …
$2,365
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти