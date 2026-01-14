Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Peze, Албания

Вилла 11 комнат в Peze Helmes, Албания
Вилла 11 комнат
Peze Helmes, Албания
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Этаж 4/4
Расположенная на вершине холма, в окружении зелени и мощеных дорог, мы предлагаем эту виллу …
$408,228
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Вилла 11 комнат в Peze Helmes, Албания
Вилла 11 комнат
Peze Helmes, Албания
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Этаж 4/4
Located on the top of a hill, surrounded by greenery and paved roads, we offer this villa fo…
$407,648
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Параметры недвижимости в Peze, Албания

