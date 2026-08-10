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Долгосрочная аренда доходных домов в Peze, Албания

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1 объект найдено
Доходный дом 440 м² в Peze Helmes, Албания
Доходный дом 440 м²
Peze Helmes, Албания
Площадь 440 м²
✅ Цена: 2000 евро/месяц✅ Расположение: Peze-Helmes, Тирана✅ Площадь: 440м2Коммерческое помещ…
$2,238
в месяц
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