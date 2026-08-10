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Долгосрочная аренда квартир в Peze, Албания

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1 объект найдено
1+1 furnished apartment for rent, at the "Square21" Complex! в Peze e Vogel, Албания
1+1 furnished apartment for rent, at the "Square21" Complex!
Peze e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 8/12
Квартира в аренду 1+1 меблированная, в комплексе «Квадрат21»! Квартира расположена в одном …
$1,026
в месяц
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Агентство
Century 21 Oksford
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