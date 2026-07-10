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Коммерческая недвижимость в Peze, Албания

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 64 м² в Peze e Vogel, Албания
Коммерческое помещение 64 м²
Peze e Vogel, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
В одном из самых востребованных районов Тираны, на улице Каваджа, за поликлиникой No 9, на п…
$223,047
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Коммерческое помещение 113 м² в Peze e Vogel, Албания
Коммерческое помещение 113 м²
Peze e Vogel, Албания
Площадь 113 м²
Коммерческая среда для продажи на площади 21, улица Каваджа!- Бур: двести тридцать футов?Эта…
$646,265
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
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Realting.com
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