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Виллы с гаражом в Orikum, Албания

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Radhime, Албания
Вилла 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Роскошная строящаяся вилла на продажу в Радхиме, Влёра. Частный бассейн, частная веранда, в …
$694,001
НДС
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Агентство
Albania Property Group
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Вилла 4 комнаты в Radhime, Албания
Вилла 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Новая роскошная вилла в Радхиме, Влёра, Албания — частный бассейн и в нескольких минутах ход…
$678,250
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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