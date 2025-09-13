Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда студий в Orikum, Албания

1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Orikum, Албания
Студия 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
✅ Цена: 250 евро/месяц✅ Расположение: Kalaja, Vlore✅ Валовая площадь: 50м2✅ Чистая площадь: …
$293
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
