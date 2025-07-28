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Дома с садом в Orikum, Албания

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Dukat, Албания
Дом 3 комнаты
Dukat, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
🏡🌄 Частный дом для продажи + земля - Дукат, ВЛОРА📍 Расположение: Dukat Fshat, Vlora📏 Площадь…
Цена по запросу
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