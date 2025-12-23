Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Orikum, Албания

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 3 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
«Крепость Радхима» - это строящийся современный жилой комплекс, расположенный в прибрежной з…
$208,184
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
