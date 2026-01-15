Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с садом в Orikum, Албания

4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Radhime, Албания
Квартира 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Апартаменты Sea Side на продажу в Радхиме Влоре, Албанская Ривьера. Воспользуйтесь возможнос…
$196,533
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 5/7
Квартира с одной спальней на продажу в Орикум Влоре, Албанская Ривьера. Испытайте современны…
$220,728
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Radhime, Албания
Квартира 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/4
Роскошная квартира с видом на море продается в Радхиме, Влёра, Албания. Совершенно новая одн…
$280,861
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Radhime, Албания
Квартира 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/5
Продается новая однокомнатная квартира в Радхиме, Влёра, Албанская Ривьера. Ищете новую недв…
$230,567
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
