Долгосрочная аренда готового бизнеса в Северной Албании, Албания

1 объект найдено
Готовый бизнес 15 м² в Дуррес, Албания
Готовый бизнес 15 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
Сдается в долгосрочную аренду действующий салон красоты в Дурресе район Plazh. Площадь помещ…
$578
в месяц
