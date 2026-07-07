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Долгосрочная аренда офисов в Северной Албании, Албания

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Bashkia Malesi e Madhe
4
Qender
4
4 объекта найдено
Офис 61 м² в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Офис 61 м²
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 8
Предлагается арендовать офис в центральной Тиране. Окружающая среда расположена на 8-м этаже…
$1,258
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Investment Realty Group
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Офис 153 м² в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Офис 153 м²
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 3/12
Он арендует окружающую среду в центре Тираны, после Глаза Тираны, расположен на третьем этаж…
$1,373
в месяц
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Агентство
Investment Realty Group
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Офис 97 м² в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Офис 97 м²
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Площадь 97 м²
В центре города, рядом с Центральной Почтой, квартира подходит для различных видов бизнеса. …
$1,087
в месяц
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Агентство
Investment Realty Group
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Офис 275 м² в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Офис 275 м²
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Площадь 275 м²
Предлагается арендовать офис в центральной Тиране.Окружающая среда расположена на 9-м этаже …
$5,719
в месяц
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Агентство
Investment Realty Group
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