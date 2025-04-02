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Квартиры в Maminas, Албания

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Maminas, Албания
Квартира 4 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Дуплекс в Porto Lalzi, Хамаллай, с общей площадью 172 м²! Внутренняя площадь: 154.6 м²…
$397,133
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