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Квартиры-студии в Леже (области), Албания

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Лежа, Албания
Студия 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/9
Гарсони продается в AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 этаж 3 📐 Интерфейс Neto: 43,89 м2 📐 Общий и…
$95,146
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Агентство
Century 21 Oksford
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Студия 2 комнаты в Лежа, Албания
Студия 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Новый жилой комплекс — качество, которое чувствуется, и локация, в которую невозможно не влю…
$68,565
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Italiano, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Леже (области), Албания

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