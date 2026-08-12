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Пентхаусы в Леже (области), Албания

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4 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Fan, Албания
Пентхаус 5 комнат
Fan, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 253 м²
Этаж 7/7
Квартира расположена на седьмом жилом этаже, с чистой площадью 142,7 м2 и общей площадью 252…
$390,716
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Century 21 Oksford
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Пентхаус в Лежа, Албания
Пентхаус
Лежа, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Этаж 10/10
Пентхаус-апартмент 3+1 для продажи в ШенджинеКвартира расположена на десятом жилом этаже, с …
Цена по запросу
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Century 21 Oksford
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Пентхаус 5 комнат в Лежа, Албания
Пентхаус 5 комнат
Лежа, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 10/10
Пентхаус-апартмент 3+1 для продажи в Шенджине Квартира расположена на десятом жилом этаже, с…
$355,814
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Century 21 Oksford
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Пентхаус 3 комнаты в Лежа, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 8
Шеджинь, первая линия, 2+1+2 с терассой и нереальным видом на море. Общая площадь 136 м2, и …
$317,789
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Параметры недвижимости в Леже (области), Албания

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