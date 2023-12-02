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Пентхаусы в Лежа (область), Албания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Шенгини, Албания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Шенгини, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 8
Шеджинь, первая линия, 2+1+2 с терассой и нереальным видом на море. Общая площадь 136 м2, и …
€290,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Лежа (область), Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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