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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Katundi i Ri, Албания

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2 объекта найдено
RENT APARTMENT 3+1+2 DURRES CENTER в Rinia, Албания
RENT APARTMENT 3+1+2 DURRES CENTER
Rinia, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4
RENT APARTMENT 3+1+2 DURRES CENTER Address: Durres Center Sports: 120 m2 8th floor $500 (…
Цена по запросу
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APARTAMENT1+1 PAMJE DETI SHKEMBI KAVAJE в Rinia, Албания
APARTAMENT1+1 PAMJE DETI SHKEMBI KAVAJE
Rinia, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
FOR RENT APARTMENT SEA VIEW SHKEMBI KAVAJA DURRES 5th floor (with elevator) Surface :90m2 Pr…
Цена по запросу
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