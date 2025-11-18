Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с садом в Химаре, Албания

2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Химара, Албания
Вилла 5 комнат
Химара, Албания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
Количество этажей 3
“Today we present you a luxury villa in the heart of Green Coast Palace, just 10 meters from…
$2,08 млн
Вилла 5 комнат в Химара, Албания
Вилла 5 комнат
Химара, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in Green Coast. Villa for sale in Green Coast, Palase. Twin Villa The vi…
$1,85 млн
