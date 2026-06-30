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Снять квартиру на сутки в Химаре, Албания

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1 объект найдено
Роскошные апартаменты для посуточной аренды на Зеленом побережье Дхерми, Влёра, Юг Албании в Drimadhe, Албания
Роскошные апартаменты для посуточной аренды на Зеленом побережье Дхерми, Влёра, Юг Албании
Drimadhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в Паласе. Насладитесь пляжным отдыхом в этих двухкомнатных апартаментах во Влёре…
Цена по запросу
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Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
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