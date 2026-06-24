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Многоуровневые квартиры в Химаре, Албания

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Dhermi, Албания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Цена по запросу
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