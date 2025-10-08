Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Химара
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Химаре, Албания

2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Dhermi, Албания
Вилла 5 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 393 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в резиденции "Borgo Bello", Дримадес: ваш рай на побережье Предлагаем …
$920,218
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Конечно, вот перевод описания виллы в Green Coast на русский и английский языки: Роскошна…
$2,71 млн
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
