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Квартиры в Fushe Kuqe, Албания

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Fushe Kuqe, Албания
Квартира 1 комната
Fushe Kuqe, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Квартира расположена в тихом и стратегическом районе недалеко от моря и основных дорог.Net i…
$165,856
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Агентство
Investment Realty Group
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Параметры недвижимости в Fushe Kuqe, Албания

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