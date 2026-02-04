Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Фуша-Круя
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Фуше-Круе, Албания

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Круя, Албания
Квартира 2 комнаты
Круя, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 11
Эта роскошная квартира расположена в самом сердце города Дуррес, недалеко от главного бульва…
$650
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Круя, Албания
Квартира 2 комнаты
Круя, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 11
Эта роскошная квартира находится в самом сердце города Дуррес, рядом с главным бульваром и п…
$768
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти