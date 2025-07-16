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Виллы с гаражом в Фиерях (область), Албания

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Sheq i Vogel, Албания
Вилла 6 комнат
Sheq i Vogel, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
ясный1 391 / 5 000Результат e përkthimitRezultati i përkthimit🔑🏘 2-история ВИЛЛА для продажи…
$207,625
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Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
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Параметры недвижимости в Фиерях (область), Албания

с террасой
Недорогая
Элитная
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