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Виллы в Фиерях (область), Албания

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2 объекта найдено
Вилла в Xeng, Албания
Вилла
Xeng, Албания
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная вилла в Divjake. Общая площадь 202 м.кв. Готовы организовать онлайн показ!
$821,247
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 6 комнат в Sheq i Vogel, Албания
Вилла 6 комнат
Sheq i Vogel, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Фиерях (область), Албания

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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