Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Фиери (область)
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Фиерях (область), Албания

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коммерческое помещение 533 м² в Люшня, Албания
Коммерческое помещение 533 м²
Люшня, Албания
Площадь 533 м²
Этаж 1/3
Commercial space for rent in Lushnje. The environment is located on the main road with very …
$2,562
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти