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Коммерческая недвижимость в Фиери (область), Албания

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Century 21 Eon
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🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в районе Пляж, Иллирия. Общая площадь: 333 м² Помещение открытого типа (open space), расположено на уровне -1 здания на главной улице. Подходит для различных видов деятельности. 🚗 Включает возможность добавить автомобиль в цену 📜 Документы: Недвижимость имеет всю документацию, проверенную агентством недвижимости и готова к продаже. 📲 Для дополнительной информации или для организации (онлайн/офлайн) просмотра, свяжитесь с нами! в Дуррес, Албания
🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в районе Пляж, Иллирия. Общая площадь: 333 м² Помещение открытого типа (open space), расположено на уровне -1 здания на главной улице. Подходит для различных видов деятельности. 🚗 Включает возможность добавить автомобиль в цену 📜 Документы: Недвижимость имеет всю документацию, проверенную агентством недвижимости и готова к продаже. 📲 Для дополнительной информации или для организации (онлайн/офлайн) просмотра, свяжитесь с нами!
Дуррес, Албания
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🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в ра…
$311,144
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Коммерческое помещение 63 м² в Влёра, Албания
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Цена по запросу
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Сommercial property for sale in Lungomare! Premises for office, store or apartment. There is…
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