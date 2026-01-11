Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Албания
  Farke
  Долгосрочная аренда
  Склад

Долгосрочная аренда складов в Farke, Албания

Склад 412 м² в Тирана, Албания
Склад 412 м²
Тирана, Албания
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
