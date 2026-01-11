Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда ресторанов в Farke, Албания

1 объект найдено
Ресторан, кафе 69 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 69 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
