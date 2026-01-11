Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Farke
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Farke, Албания

коммерческая недвижимость
5
1 объект найдено
Ресторан, кафе 93 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 93 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
