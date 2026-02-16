Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир в Эльбасане (область), Албания

Квартира 2 комнаты в Elbasan Municipality, Албания
Квартира 2 комнаты
Elbasan Municipality, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/5
Квартира расположена на 3-м этаже 5-этажного здания с 3 входами на этаж в районе Голем. Он о…
$591
в месяц
Квартира 2 комнаты в Gostime, Албания
Квартира 2 комнаты
Gostime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Квартира расположена в здании, построенном в 2024 году. Он расположен на первом этаже здания…
$475
в месяц
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT! в Gostime, Албания
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT!
Gostime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Квартира расположена на первом этаже нового здания 2024 года с лифтом в Големе. Он состоит и…
$392
в месяц
