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Дома в Эльбасан (область), Албания

1 объект найдено
Дом в Эльбасан, Албания
Дом
Эльбасан, Албания
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Дом в городе Ельбасан. Площадь по сертификату 584.8 м.кв. (первый этаж 148 м.кв, второй этаж…
$237,681
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Агентство
CACTUS | Real Estate
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Параметры недвижимости в Эльбасан (область), Албания

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