  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Эльбасан (область)
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Эльбасане (область), Албания

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 3 000 м² в Gracen, Албания
Коммерческое помещение 3 000 м²
Gracen, Албания
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
The industrial building is entirely constructed with a concrete structure, not a metal const…
$2,91 млн
Коммерческое помещение 36 м² в Elbasan Municipality, Албания
Коммерческое помещение 36 м²
Elbasan Municipality, Албания
Площадь 36 м²
Этаж 1/12
Commercial space 35 m2 on the first floor above shops, in Elbasan. It currently operates as …
$58,235
