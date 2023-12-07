Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Коммерческая
  4. Дуррес (область)
  5. Магазины

Магазины в Дуррес (область), Албания

Дуррес
5
Магазин В архив
Очистить
2 объекта найдено
Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Помещение 48+17 м2 (2 этаж) на продажу €2 800 м2.
€182,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 102 м²
Количество этажей 6
Магазин 78+24м2 - €2800 за м2.
€285,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Дуррес (область)

коммерческая недвижимость
готовый бизнес
Realting.com
Перейти