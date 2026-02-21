Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Dajt
  4. Коммерческая
  5. Конференц-зал

Конференц-залы в Dajt, Албания

коммерческая недвижимость
1 объект найдено
Конференц-зал 9 000 м² в Тирана, Албания
Конференц-зал 9 000 м²
Тирана, Албания
Площадь 9 000 м²
An exclusive property with a total area of 9,000 m² of land is offered for sale, designed as…
$1,63 млн
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
