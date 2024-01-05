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Коттеджи в Central Albania, Албания

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с Онлайн-показ в Golem, Албания
Коттедж с Онлайн-показ
Golem, Албания
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить дом в Албании, город Дуррес, район Golem. Вила 371 м2. Новый жилок ком…
€469,200
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Central Albania, Албания

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