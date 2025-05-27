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Доходные дома в Центральной Албании, Албания

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1 объект найдено
Доходный дом 850 м² в Vaqarr, Албания
Доходный дом 850 м²
Vaqarr, Албания
Площадь 850 м²
Предлагается к продаже и аренде коммерческое здание площадью 850 м2 и 1000 м2 земли, располо…
$1,68 млн
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