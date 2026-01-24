Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Лежа
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Бассейн

Кондо с бассейном в Леже, Албания

Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Лежа, Албания
Кондо 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 15
Комплекс заключен в удивительной природе Шенджина.Этот резидентный и туристический комплекс …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти