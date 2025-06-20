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Квартиры с гаражом в Леже, Албания

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
В продаже квартира 1+1 в городе Шенджин. В квартире есть балкон. Расположена на третьем этаж…
$83,050
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CACTUS | Real Estate
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