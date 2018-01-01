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Zuma Real Estate Ltd.

Черногория, Stanišići BB 85310 Budva Montenegro
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Zuma Real Estate Ltd.
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
zumaestate.com
Описание

Вдохновленные островной горой Zuma rock в Северной Нигерии, мы основали Zuma Real Estate International Ltd – международную и признанную на местном уровне организацию.

Zuma Real Estate International Ltd предлагает комплексные услуги в сфере недвижимости, в том числе:
– продажа роскошной частной и коммерческой недвижимости,
– консультирование по вопросам собственности,
– маркетинг недвижимости,
– оценка недвижимости,
– партнерство в сфере недвижимости,
– информационные технологии в сфере недвижимости,
– опросы
– исследования, а также широкий спектр специализированных услуг по требованию клиентов.

Наша профессиональная и преданная своему делу компания ценит корпоративную прозрачность и стремится удовлетворить потребности своих многочисленных и потенциальных клиентов, благодаря прекрасной платформе для бизнеса в сфере недвижимости. Zuma Real Estate International Ltd может похвастаться филиалами по всему миру, которые обеспечивают готовые решения в сфере недвижимости для своих клиентов.

Zuma Real Estate International Ltd — компания с регистрационным номером 1844642, зарегистрированная в установленном порядке в соответствии с Законом Нигерии 2020 года о компаниях и смежных вопросах, принятым Комиссией по вопросам государ

Новостройки
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Paradise Beach Residence Phuket
Paradise Beach Residence Phuket
Патонг, Таиланд
от € 103,743
24 100 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Zuma Real Estate International

ПРОЕКТ - Paradise Beach Residence

Paradise Beach Residence Phuket, расположенный в 2 км к юго-западу от Патонга, является исключительной резиденцией на острове Пхукет. Нетронутый, компактный пляж - одно из скрытых сокровищ Пхукета. Шикарный и современный, проект предлагает жилые единицы с одной спальней 45 квадратных метров и 60 квадратных метров.

Резиденции с одной спальней имеют тропический современный дизайн и имеют кухню открытой планировки, гостиную и столовую. Квадратная планировка максимизирует пространство. Дизайн минималистичен с большими окнами и раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка, что позволяет естественному освещению каскадно проходить через квартиру и улучшать впечатляющие виды. Во всех апартаментах есть балкон с собственным джакузи, а апартаменты на первом этаже предлагают незабываемые впечатления от отдыха с прямым выходом к бассейну.

Полностью меблированные номера могут похвастаться безупречно стильной мебелью и современными украшениями, чтобы обеспечить все необходимые удобства в курортной собственности вашей мечты.

Владельцы Paradise Beach Residence Phuket смогут пользоваться парковкой, центром бассейна, баром у бассейна, конференц-залом, услугами различных удобств и удобств, современный фитнес-центр, роскошный спа-салон и оздоровительный центр, Mini Mart, а также лобби с круглосуточной охраной, а также рестораны тайской и западной кухни

Условия покупки

Условия гарантии аренды
7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее.

Вариант обратного выкупа
Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги.
Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды.

Условия оплаты
200 000,00 THB депозит
35% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента заключения договора
10% через 90 дней с предыдущего взноса
15% после завершения инфраструктуры
15% после завершения строительства фундамента
15% при завершении строительства здания
10% (минус депозит) при передаче ключей

Преимущества для владельца

  • Возможность для владельца использовать единицу 4 недель в низкий сезон или 2 недель в высокий сезон и 2 недель в низкий сезон, без затрат на электричество, воду, и ежемесячная плата.
  • Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации, равной 50% от официальной платы за аренду.
  • Владелец может получить VIP-карту и получить скидку в Paradise Beach.

    ОСОБЕННОСТИ Paradise Beach Residence

  • Тип недвижимости: Резиденция
  • Площадь участка (m²): 24 100 кв.м.
  • Планировка: 45 и 60 кв.м, 1 спальня
  • Всего единиц: 1,152
  • Собственность: Защищенный 90-летний лизинговый склад с 7% чистой гарантийной доходностью в течение 15 лет
  • Стиль: тропический / современный
  • Кухня: кухня открытого плана
  • Гостиная: гостиная открытого плана
  • Бассейн: 7000 кв.м бассейн плюс пейзажный бассейн на крыше
  • Балкон: отдельный балкон с джакузи
  • Вид: Вид на сад / Вид на бассейн / Вид на море
  • Расстояние от моря: 300 метров
Гранд Вилла
Гранд Вилла
Kouklia, Кипр
от € 2,395,000
Сдача в: 2021
Агентство недвижимости: Zuma Real Estate International

Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море.

Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля.

Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности,  автоматический полив сада и частный бассейн.

Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы.

Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов.

На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж.

Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады.

Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться  непревзойденными кипрскими закатами и рассветами.

Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами.

Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Цена указана без учета НДС.

Rock Ville “The Asian Charm”
Rock Ville “The Asian Charm”
Эль-Убур, Египет
Сдача в: 2021
Агентство недвижимости: Zuma Real Estate International

«Азиатский шарм» Rock Ville роскошен и предлагает более 12 гектаров земли. Он предлагает 101 виллу между виллами Stand Alone, Town & Twin Houses и в то же время демонстрирует простые архитектурные проекты с красивыми кирпичными крышами посреди переплетенных областей с ландшафтом и зеленью.

Площадь виллы составляет от 228 м2 до 533 м2 и предлагает полностью функциональную комнату, которая отвечает различным требованиям и предпочтениям.

В Rock Ville, мы обещаем нашим жителям комфорт и комфорт благодаря широкому спектру удобств, включая фуд-корт, детскую зону и систему безопасности. Вы также можете насладиться полным азиатским опытом в комнате для медитации чакра, в спа-салоне Diwali или в зоне для купания оригами. Рок Виль так же харизматичен и грациозен, как азиатские истории и настоящий азиатский шарм.

Площадь участка: 3814 м2
Площадь застройки: 6000 м2
Фасад: 105 м
Доступные площади: 50 - 250 м2

объекты
- Роскошный вход
- Лифты
- Управление объектами
- складские помещения
- архивные помещения

BASEMENT Floor
Валовой диапазон:
1636 м2

BASIC этаж

Валовой диапазон:
1430 м2

ВТОРОЙ этаж

Валовой диапазон:
1430 м2

ROOF Floor

Валовое среднее: 75 м2

ORTA
ORTA
Капрешуми, Грузия
от € 147,500
157 м² 1 квартира
Агентство недвижимости: Zuma Real Estate International

ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ
ОТ БАТУМИ

Необходимая инфраструктура
в непосредственной близости.

Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт
и красивые природные места

Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры
и повышение качества жизни
и стоимости объекта уже
в ближайшем будущем

127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

9 ДОМОВ

7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ

10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА МТИРАЛА

5 КМ ДО ГОРОДА

SMART TOWER
SMART TOWER
Лимасол, Кипр
от € 1,001,849
216–217 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Zuma Real Estate International

УМНАЯ БАШНЯ

КЛАСС ТОРГОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммерческое здание класса А расположено в самом сердце Лимассола, прямо в оживленном торговом центре проспекта Макариос. Это элитное архитектурное чудо сочетает в себе 8 этажей с первоклассным коммерческим пространством для 16 офисов, и все они предназначены для обеспечения максимальной устойчивости и эффективности.

SMART TOWER стремится установить новые стандарты в современном дизайне. Впечатляющее лобби с двойной высотой задает тон этому ультрасовременному зданию, в то время как остекление на полной высоте на каждом этаже создает освещенную рабочую зону, которая оптимизирует комфорт и способствует сотрудничеству, предлагая широкий обзор всего города внизу.

ОФИСЫ В ЛИМАССОЛЕ

«УМНОЕ» СООБЩЕСТВО

Имея достаточно места для двух офисов на каждом этаже, эти светящиеся рабочие зоны полностью гибки и настраиваются на площади 400 квадратных метров и предлагают пространство для компаний всех размеров и роста. Офисы SMART TOWER светлые, просторные и универсальные, и предлагают высокую экологическую осведомленность на каждом этаже, чтобы максимизировать производительность и минимизировать затраты. Каждый офис также имеет собственную просторную террасу и оборудован туалетами и мини-кухнями.

FINE: 8

ОБЩИЙ СИНИЙ: 12

КОЛИЧЕСТВО ОФИСОВ: 16

ОБЩАЯ ОФИСНАЯ ОБЛАСТЬ: 214 SQM

ПАРКОВКА: 56

Высота палубы: 2,85 м

ОБЩИЙ РАЗМЕР: 6 132 кв

АРЕНДА ЗОНА: 3457 SQM

КЛАСС ТОРГОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СТАТУС СТРОИТЕЛЬСТВА: ОЖИДАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ

BAUSTART: 2022

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VEVI» — Агентство недвижимости – это Вера и Виктория – Вера в нас и Успех ваших дел с нами!

Мы стараемся сделать так , чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным. Основными принципами нашей работы является — забота об интересах клиента, конфиденциальность и законность сделок. Поэтому около 70% клиентов приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. Являясь одним из крупнейших агентств недвижимости в городе Бар, мы обладаем большой базой объектов недвижимости — будь то квартира, дом, земельный участок, или коммерческая недвижимость. Мы можем предложить вам различные варианты покупки — от «свежих» в только что построенных домах, до приобретения скромненького дома.

Наши специалисты всегда рады помочь в выборе недвижимости — они с легкостью подберут лучший вариант из всего имеющегося на данный момент в базе недвижимость в Черногории.

Агентство недвижимости напрямую сотрудничает с инвесторами, застройщиками и строительными компаниями, и это позволяет нам делать существенные скидки своим любимым клиентам.

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Бренд Sotheby's International Realty, основанный на многовековых традициях и посвященный инновациям, искусно объединяет ценителей жизни с их чаяниями через глобальную сеть уникальных людей с глубокими связями.

В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потребители предметов роскоши» представлен обзор уверенности, моделей покупок и намерений в сфере элитной недвижимости высокооплачиваемых потребителей из США, находящихся на пути к традиционному статусу богатства, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, а также Китая.

Наши агенты известны в своих сообществах своей честностью и исключительным уровнем обслуживания.

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Мы работаем на рынке недвижимости Черногории с 2012 года.

Находимся в городе Будва.

ES35.com
220 объектов

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