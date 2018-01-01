Zuma Real Estate Ltd.

Патонг, Таиланд

от € 103,743

24 100 м² 1 квартира

Сдача в: 2024

ПРОЕКТ - Paradise Beach Residence

Paradise Beach Residence Phuket, расположенный в 2 км к юго-западу от Патонга, является исключительной резиденцией на острове Пхукет. Нетронутый, компактный пляж - одно из скрытых сокровищ Пхукета. Шикарный и современный, проект предлагает жилые единицы с одной спальней 45 квадратных метров и 60 квадратных метров.

Резиденции с одной спальней имеют тропический современный дизайн и имеют кухню открытой планировки, гостиную и столовую. Квадратная планировка максимизирует пространство. Дизайн минималистичен с большими окнами и раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка, что позволяет естественному освещению каскадно проходить через квартиру и улучшать впечатляющие виды. Во всех апартаментах есть балкон с собственным джакузи, а апартаменты на первом этаже предлагают незабываемые впечатления от отдыха с прямым выходом к бассейну.

Полностью меблированные номера могут похвастаться безупречно стильной мебелью и современными украшениями, чтобы обеспечить все необходимые удобства в курортной собственности вашей мечты.

Владельцы Paradise Beach Residence Phuket смогут пользоваться парковкой, центром бассейна, баром у бассейна, конференц-залом, услугами различных удобств и удобств, современный фитнес-центр, роскошный спа-салон и оздоровительный центр, Mini Mart, а также лобби с круглосуточной охраной, а также рестораны тайской и западной кухни

Условия покупки

Условия гарантии аренды

7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее.

Вариант обратного выкупа

Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги.

Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды.

Условия оплаты

200 000,00 THB депозит

35% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента заключения договора

10% через 90 дней с предыдущего взноса

15% после завершения инфраструктуры

15% после завершения строительства фундамента

15% при завершении строительства здания

10% (минус депозит) при передаче ключей

Преимущества для владельца