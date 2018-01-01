Zuma Real Estate Ltd.
Вдохновленные островной горой Zuma rock в Северной Нигерии, мы основали Zuma Real Estate International Ltd – международную и признанную на местном уровне организацию.
Zuma Real Estate International Ltd предлагает комплексные услуги в сфере недвижимости, в том числе:
– продажа роскошной частной и коммерческой недвижимости,
– консультирование по вопросам собственности,
– маркетинг недвижимости,
– оценка недвижимости,
– партнерство в сфере недвижимости,
– информационные технологии в сфере недвижимости,
– опросы
– исследования, а также широкий спектр специализированных услуг по требованию клиентов.
Наша профессиональная и преданная своему делу компания ценит корпоративную прозрачность и стремится удовлетворить потребности своих многочисленных и потенциальных клиентов, благодаря прекрасной платформе для бизнеса в сфере недвижимости. Zuma Real Estate International Ltd может похвастаться филиалами по всему миру, которые обеспечивают готовые решения в сфере недвижимости для своих клиентов.
Zuma Real Estate International Ltd — компания с регистрационным номером 1844642, зарегистрированная в установленном порядке в соответствии с Законом Нигерии 2020 года о компаниях и смежных вопросах, принятым Комиссией по вопросам государ