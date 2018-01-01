World Luxury Realty

Агентство Fortune International Realty (FIR) было основано в 1983 году одним из самых уважаемых риелторов Майами Эдгардом Дефортуной. Компания начала свою деятельность с небольшого офиса в Брикеле, обеспечивающего продажи и управление своей самой первой застройкой Jade Brickell. В последующие годы агентство значительно расширилось, открыв 18 офисов на территории страны и за ее пределами.

FIR предлагает современный и всеобъемлющий комплекс услуг по продаже, аренде, разработке новых маркетинговых стратегий, управлению имуществом и частному кредитованию. Благодаря связям по всему миру в FIR собрали обширную базу клиентов, заинтересованных в недвижимости и продаже инвестиционных активов в Майами, Южной Флориде, Европе и Латинской Америке.

Материнская компания FIR — Fortune International Group — отвечает за развитие и продажу одних из наиболее известных элитных объектов надвижимости Южной Флориды, включая Jade Signature, The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach, Auberge Beach Residences & Spa, Una, Missoni Baia, Gran Paraiso, Brickell Flatiron и многие другие.