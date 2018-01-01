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Viya Law & Consulting

Турция, Madenler mah. İdealistkent cad. İdealistkent Sitesi 2.Etap No: 4 AB
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Viya Law & Consulting
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1996
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español, Français, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
viyalegal.com
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Описание

О компании

Viya Legal- является  международной юридической компанией, основной деятельностью которой является в сферах гражданства, инвестиций, иммиграции, частного капитала  и недвижимости.

Наша компания, имеет 26-летний опыт работы а так же предоставляет услуги  премиум-класса. Во всех этапах процесса получения гражданства или покупки недвижемости наша компания предоставляет юридическое сопровождение.  Мы  закрыли более чем 600  работ по гражданству и успешно завершили 1800 работ по недвижемостям, что в себя включает отели, виллы,бизнес центры, земли, квартиры и дома. Всего за 3 месяца мы поможем вам получить Турецкое Гражданство.

Viya Legal активно предоставляет высококачественные услуги турецким и международным клиентам в области коммерческих судебных разбирательств, недвижимости и строительного права под брендом юридической фирмы Viya с 1996 года.

Наша юридическая идентификация способствует легкому и беспроблемному процессу организации документов и юридических деталей вашего заявления. Наши юристы специализируются в северной Глобальное гражданство, вид на жительство и программа гражданства Турции - они лучше всего помогут вам на каждом этапе подачи заявления.

Viya Legal - ведущая фирма в программе получения гражданства Турции по инвестициям с командой профессионалов, состоящей из опытных юристов, международных экспертов по продажам, высококлассных поставщиков услуг и наших бесчисленных партнеров по разработке решений.

Услуги

 

Турцкое Гражданство

- Турцкое Гражданство имеет много преимуществ, как для инвесторов, так и семьям инвесторов с точки зрения социальной жизни, финансовых возможностей и легкости путешествий. Турция гарантирует им благополучие и будущее, предоставляя своим гражданам бесплатные медицинские и образовательные услуги.

-Программа также предоставляет возможность для переезда в Великобританию и США по особым категориям виз, подходящим для граждан Турции. Иностранные инвесторы могут начать процесс получения Британского гражданства с переезда в Великобританию в качестве выгодного расширения соглашений между двумя странами. Кроме того, есть возможность жить в США по инвестиционной визе E-2.

-Иностранные инвесторы могут покупать жилую недвижимость, это перспективный актив с возможностью высокой окупаемости инвестиции в будущем. Турция, предлагает широкий выбор комфортабельных резиденций и роскошных вилл на берегу моря по приемлемым ценам для любого бюджета. Иностранные инвесторы, также могут получать доход от аренды от своих инвестиций в недвижимость или продавать их после трехлетнего периода.

Новостройки
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The Superior Complex
Жилой комплекс The Superior Complex
Мраморноморский регион, Турция
Агентство недвижимости: Viya Law & Consulting

We have a great offer for you!

You’ve finally found the perfect property in an ideal city of Istanbul for starting your own rental business.

We offer you 2+1 apartment in the heart of Istanbul with the price of 480.000 $ and square meter of 240 m2. You can make this investment and the rent will be guaranteed from Viya Legal for 2 years. Also we will not charge the legal fees that cost to 15.000$. The monthly payment for rent is 3.000$.

BatıŞehir not only is an ideal place to live and make business but it’s also a populated area, which has a typical city life. In BatıŞehir district, where everything is together, there is a pleasant and safe life accompanied by the heartbeat of the city. With housing options, offices, commercial units, shopping street, elite hotels and qualified schools, everything you expect from life is all in one place!

 

ABOUT VIYA LEGAL

Viya Legal, laid its foundations in 1996 following the national and international experience we have gained in the real estate sector, has successfully carried out the contracting and selling of real estate of many projects such as residences, offices, hotels and shopping centers in Turkey and abroad, and also has given Turkish citizenships to 400 families. Viya Legal, offers professional services in every field from real estate and business investment, citizenship acquirement as well as the fields of law.

The Superior Complex

Every detail has been thought for you at The Superior Complex, designed to meet the evolving urban and business life needs and to enable your accommodations for work purposes and long/short-term stays. We offer you a new generation real estate investment where you can make new connections in a social environment with a location close to major districts in the city and enjoy your serviced residence features.

  • Istanbul Airport 25 minutes
  • Mall of Istanbul 5 minutes
  • Ikitelli Business District 6 minutes
  • Medipol Mega Hospital 3 minutes
  • Metro Station 5 minutes
  • Istanbul City Center 20 minutes
  • Levent 20 minutes
  • Maslak 25 minutes
  • Historical Attractions of Istanbul 20 minutes

 

INCOME PROJECTION

 

Sample Case: 2+1, 120 m2 Price: 480,000 USD

Number of Flats: 171

Average Monthly Rent Price: 3,000 USD

Guaranty of Rent by Viya Legal: 2 years

Legal fees needed for property: 0 ( Viya Legal, takes 15.000$ for fees, but for this offer it’s will be free of charge, so buy from us and you will be free of legal fees.)

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Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы отличаются классическим архитектурным дизайном, высоким качеством строительства и уникальным месторасположением. Все наши резиденции имеют собственную частную территорию, плавательные бассейны, тренажерные залы, СПА зоны, паркинги и обслуживаются Управляющей компанией, которой так же являемся мы сами.

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 Если вы планируете жить в Турции или хотите надежно инвестировать в перспективный и быстроразвивающийся рынок турецкой недвижимости, наша команда консультантов Pasha group готова вам в этом помочь.

Мы предоставляем нашим клиентам трансфер из аэропорта, бронирование отеля,  тур по проектам, получение гражданства в срок от  3 до 6 месяцев и открытие счета в банке, также поможем подготовить и оформить  все необходимые документы.

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