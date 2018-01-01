Unique Cyprus Homes

First Class Homes - это ведущее лицензированное агентство недвижимости, расположенное в Лимассоле, Кипр. Компания предлагает консультации по краткосрочным и долгосрочным инвестициям в недвижимость Кипра. Сочетая наши обширные знания о рынке недвижимости на Кипре с множеством жилых и коммерческих объектов для продажи или аренды, перечисленных в нашем портфолио, мы уверены, что можем удовлетворить потребности каждого клиента.
Компания Sabbianco Properties была основана в 2004 году как лицензированное агентство недвижимости и в настоящее время является одной из крупнейших компаний по продаже недвижимости на Кипре с офисами в Никосии, Лимассоле, Ларнаке, Пафосе и Паралимни. У нас работают только высококлассные и опытные профессионалы, оказывающие клиенту всю возможную помощь. В основе философии нашей фирмы лежит предоставление эксклюзивного обслуживания и полное сопровождение всего процесса заключения сделки.
Здравствуйте, меня зовут Али. Luxury Life - одна из ведущих компаний по недвижимости на Северном Кипре.
- На рынке недвижимости 9 лет. Нам доверяют и мы оправдываем.
-С нашей командой эффективных юристов и консультантов по иммиграции мы поможем вам безопасно приобрести недвижимость и получить вид на жительство на Северном Кипре.
-Мы поможем вам познакомиться с Северным Кипром
-Мы проведем бесплатную консультацию
-Мы предоставим бесплатный тур для посещения проектов * Трансфер из аэропорта 🛬 🚖, * Три ночи и четыре дня бесплатного проживания
На протяжении многих лет наша компания успешно сотрудничает с ведущими строительными компаниями и банками Кипра, с крупными агентствами по недвижимости в России, Англии и других странах, с высокопрофессиональными и авторитетными адвокатами, архитекторами и дизайнерами на Кипре и за рубежом.
В нашей компании (APL Alexander Real Estate Ltd) также существует риэлторский отдел, который занимается подбором недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках по всему острову (в том числе коммерческой недвижимости: отели, офисы, земельные участки и т.д.), арендой (летняя аренда и аренда на долгосрочный период). (Риэлторы).
Лицензия №246/Е
Dom Real Estate – уникальный проект в сфере недвижимости на Кипре. Это открытая, актуальная и удобная база недвижимости. Наша цель – сделать рынок недвижимости Кипра максимально прозрачным, предельно понятным и открытым для всех его участников. А также обеспечить покупателей и арендаторов, владельцев недвижимости и управляющие компании реально работающим инструментом с массой возможностей и преимуществ.