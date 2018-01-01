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Tsurkava

Грузия, Батуми, Ниношвили 2, Porta Tower, 1411
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Tsurkava
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.tsurkava.com
Описание

О компании

Наша компания является признанным лидером на рынке недвижимости уже более 14 лет. За это время мы заслужили репутацию надежного и профессионального партнера в сфере купли-продажи и аренды недвижимости.

Наша команда

Мы гордимся нашим многочисленным и высококвалифицированным штатом, в который входит более 50 специалистов. Наши агенты регулярно проходят профессиональное обучение в строительных компаниях, что позволяет им глубоко разбираться во всех аспектах работы с недвижимостью и предлагать клиентам актуальные и эффективные решения.

Наши услуги

Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая куплю-продажу и аренду жилой и коммерческой недвижимости, юридическую поддержку, ипотечное консультирование, оценку недвижимости и инвестиционный консалтинг. Наши клиенты могут рассчитывать на индивидуальный подход и полную поддержку на всех этапах сделки.

Наша база недвижимости

Мы обладаем одной из самых больших баз недвижимости в регионе, что дает нам возможность предложить нашим клиентам обширный выбор объектов, соответствующих любым требованиям и предпочтениям.

Наше признание

Мы гордимся тем, что наша работа неоднократно была отмечена наградами от ведущих строительных компаний. Это подтверждает высокий уровень наших услуг и доверие, которое мы заслужили среди профессионалов отрасли.

Наши ценности

В центре нашей работы всегда стоит клиент. Мы стремимся обеспечить превосходный сервис и строить долгосрочные отношения с каждым, кто обращается к нам за помощью в решении задач, связанных с недвижимостью.

Услуги

  1. Купля-продажа недвижимости: Агенты помогают клиентам при покупке или продаже домов, квартир, земельных участков и других видов недвижимости. Они проводят анализ рынка, помогают установить реальную стоимость объекта, организуют показы и ведут переговоры. (для клиентов агентства бесплатно)

  2. Аренда (от 6 месяцев): Помощь в поиске арендаторов, оформлении договоров аренды. (для клиентов агентства бесплатно)

  3. Юридическая поддержка: Предоставление юридических услуг, связанных с покупкой, продажей или арендой недвижимости. Это включает проверку правовой чистоты объекта, оформление документов, консультации по налоговым и правовым вопросам. (для клиентов агентства бесплатно)

  4. Ипотечное консультирование: Помощь в получении ипотеки, в том числе консультирование по лучшим кредитным предложениям, помощь в оформлении заявки на ипотеку и сопровождение сделки. (для клиентов агентства бесплатно)

  5. Инвестиционный консалтинг: Консультации по инвестициям в недвижимость, включая анализ рынка, выбор инвестиционно-привлекательных объектов, оценку рисков и потенциальной доходности (для клиентов агентства бесплатно)

  6. Оценка недвижимости: Профессиональная оценка стоимости недвижимости для различных целей (доп услуга - оплачивается отдельно)

  7. Маркетинговые услуги: Разработка и реализация маркетинговой стратегии для продажи или аренды недвижимости, включая рекламу в интернете, организацию открытых показов и т.д.(при заключении эксклюзивного договора)

  8. Консультации по рынку недвижимости: Предоставление актуальной информации о рынке недвижимости, тенденциях, ценах и возможностях, которые могут быть полезны как для покупателей, так и для продавцов. (для клиентов агентства бесплатно)

Наши агенты в Грузии
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Компания «MBG Group» была основана в 2015 году. Она прошла долгий и трудный путь, чтобы занять достойное место в конкурентной среде и стать одним из самых успешных примеров. Компания постоянно обновляется, внимательно следит за рынком недвижимости, следит за законодательными новшествами в этой сфере. Новые подходы в продаже недвижимости, постоянное повышение квалификации риэлторов, полное соответствие законодательству Грузии, услуги с учетом индивидуальных особенностей человека и их демократичная цена!

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Агентство недвижимости Geo Estate было основано в 2018 году в Батуми. Специализация компании – инвестиции в недвижимость премиум-класса с повышенной доходностью. Мы предоставляем нашим клиентам персонализированную экспертную поддержку, а также юридическое сопровождение каждого этапа сделки. Более того, мы не берем с вас комиссию и благодаря знанию рынка гарантируем лучшую цену. Это позволяет вам приобретать недвижимость дешевле и на более выгодных условиях, чем если бы вы приобрели ее напрямую у застройщика.

Luxe Real Estate
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"Luxe Real Estate" профессионально предоставляет услуги в сфере недвижимости физическим и юридическим лицам в основных сегментах рынка: покупка и продажа квартир в новостройках и на вторичном рынке, покупка и продажа загородной недвижимости, покупка и продажа коммерческой недвижимости, аренда квартир, аренда домов и коттеджей, аренда коммерческой недвижимости, недвижимость управление недвижимостью и инвестиционная деятельность.

С нашей помощью вы сможете приобрести жилье в элитном сегменте. Наше агентство располагает огромным количеством предложений как на продажу, так и в аренду, а также большим количеством загородных домов, коттеджей, офисов и т.д. Наши брокеры и юристы помогут вам в выборе наилучшего для вас варианта и оформят сделку максимально эффективно и быстро!

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ООО «Марди Хаус» - строительная компания в Батуми, которая из года в год становится все успешнее и популярнее. на строительно-девелоперском рынке компания занимает отдельную нишу, пользуясь уважением, как у клиентов, так и у конкурентов. основным ее направлением является строительство жилых комплексов и домов гостиничного типа. «Марди Хаус» является дочерней компанией ООО «Марди Холдинг», которое работает в различных направлениях (производство табачных изделий, международные авиаперевозки, производство пищевых продуктов и многое другое) с большим успехом вот уже 24 года. «Марди Холдинг» известен не только в Грузии: компания также имеет деловых партнеров в Бельгии, Беларуси, России, Литве, Украине, Турции и Голландии.
Geos
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Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и готового жилья, а также коммерческой и загородной недвижимости «GEOS» придерживается международных стандартов ведения бизнеса, активно выступает за построение цивилизованных отношений на рынке недвижимости. Система менеджмента компании «GEOS» прошла испытание долгими годами успешной работы. Все это подтверждает высокое качество сервисов, прозрачность и открытость, технологичность и унифицированность всех процессов, а также единый уровень оказываемых услуг «GEOS» - во всех офисах и регионах присутствия. Наша Цель как профессионалов – «Все лучшее что есть на рынке недвижимости - для Вас» Наши услуги: Новостройки Готовое жилье Коммерческие и офисные площади Частные дома Земли Продажа Покупка Аренда Консультации

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