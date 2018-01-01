О компании
Наша компания является признанным лидером на рынке недвижимости уже более 14 лет. За это время мы заслужили репутацию надежного и профессионального партнера в сфере купли-продажи и аренды недвижимости.
Наша команда
Мы гордимся нашим многочисленным и высококвалифицированным штатом, в который входит более 50 специалистов. Наши агенты регулярно проходят профессиональное обучение в строительных компаниях, что позволяет им глубоко разбираться во всех аспектах работы с недвижимостью и предлагать клиентам актуальные и эффективные решения.
Наши услуги
Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая куплю-продажу и аренду жилой и коммерческой недвижимости, юридическую поддержку, ипотечное консультирование, оценку недвижимости и инвестиционный консалтинг. Наши клиенты могут рассчитывать на индивидуальный подход и полную поддержку на всех этапах сделки.
Наша база недвижимости
Мы обладаем одной из самых больших баз недвижимости в регионе, что дает нам возможность предложить нашим клиентам обширный выбор объектов, соответствующих любым требованиям и предпочтениям.
Наше признание
Мы гордимся тем, что наша работа неоднократно была отмечена наградами от ведущих строительных компаний. Это подтверждает высокий уровень наших услуг и доверие, которое мы заслужили среди профессионалов отрасли.
Наши ценности
В центре нашей работы всегда стоит клиент. Мы стремимся обеспечить превосходный сервис и строить долгосрочные отношения с каждым, кто обращается к нам за помощью в решении задач, связанных с недвижимостью.
Купля-продажа недвижимости: Агенты помогают клиентам при покупке или продаже домов, квартир, земельных участков и других видов недвижимости. Они проводят анализ рынка, помогают установить реальную стоимость объекта, организуют показы и ведут переговоры. (для клиентов агентства бесплатно)
Аренда (от 6 месяцев): Помощь в поиске арендаторов, оформлении договоров аренды. (для клиентов агентства бесплатно)
Юридическая поддержка: Предоставление юридических услуг, связанных с покупкой, продажей или арендой недвижимости. Это включает проверку правовой чистоты объекта, оформление документов, консультации по налоговым и правовым вопросам. (для клиентов агентства бесплатно)
Ипотечное консультирование: Помощь в получении ипотеки, в том числе консультирование по лучшим кредитным предложениям, помощь в оформлении заявки на ипотеку и сопровождение сделки. (для клиентов агентства бесплатно)
Инвестиционный консалтинг: Консультации по инвестициям в недвижимость, включая анализ рынка, выбор инвестиционно-привлекательных объектов, оценку рисков и потенциальной доходности (для клиентов агентства бесплатно)
Оценка недвижимости: Профессиональная оценка стоимости недвижимости для различных целей (доп услуга - оплачивается отдельно)
Маркетинговые услуги: Разработка и реализация маркетинговой стратегии для продажи или аренды недвижимости, включая рекламу в интернете, организацию открытых показов и т.д.(при заключении эксклюзивного договора)
Консультации по рынку недвижимости: Предоставление актуальной информации о рынке недвижимости, тенденциях, ценах и возможностях, которые могут быть полезны как для покупателей, так и для продавцов. (для клиентов агентства бесплатно)