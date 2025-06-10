Италия, Unione di Comuni della Romagna Forlivese

Romagna Case - одна из самых многочисленных команд брокеров по недвижимости в регионе Романья, в которой работают 28 профессионалов, в том числе 5 сотрудников административного отдела и отдела контроля качества. На сегодняшний день у Romagna Case Group пять филиалов: три в Чезене , Сант-Эджи…