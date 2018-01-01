Synergy Real Estate Albania
Албания, Komuna e Gracenit Qarr
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2021
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Описание
Наша компания Synergy Real Estate Albania является одной из крупнейшых на рынке уже более 3 лет. Мы являемся профессионалами в этом деле так как можем быстро и эффективно подобрать объект в соответствии с вашими желаниями и потребностями.
Услуги
Мы предоставляем клиентам:
• Такси с/в аэропорт – 25Є
• Проживание в апартаментах от 1 до 30 дней – от 15Є до 50Є за ночь
• Предоставляем услуги гида
• Помощь с покупкой билетов на самолёт
• Помощь с процедурой оформления документов
В случае если клиент покупает объект все выше перечислленое за счет компании.
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