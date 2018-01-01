  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Synergy Real Estate Albania

Synergy Real Estate Albania

Албания, Komuna e Gracenit Qarr
;
Synergy Real Estate Albania
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Описание

Наша компания Synergy Real Estate Albania является одной из крупнейшых на рынке уже более 3 лет. Мы являемся профессионалами в этом деле так как можем быстро и эффективно подобрать объект в соответствии с вашими желаниями и потребностями.

 

Услуги

Мы предоставляем клиентам:
• Такси с/в аэропорт – 25Є
• Проживание в апартаментах от 1 до 30 дней – от 15Є до 50Є за ночь
• Предоставляем услуги гида
• Помощь с покупкой билетов на самолёт
• Помощь с процедурой оформления документов
В случае если клиент покупает объект все выше перечислленое за счет компании.

Наши агенты в Албании
Enxhi Gjoci
Enxhi Gjoci
97 объектов
Агентства рядом
IREA PROPERTY LTD
9 объектов

Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры.

Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке.

Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недвижимостью в Албанской Ривьере.

Наша главная цель – максимизировать доход по инвестициям (ROI) за счет вложения капитала в недвижимость районов, где наблюдается рост и ожидается долгосрочное развитие экономики.

EstateAll
92 объекта

EstateAll - ведущая компания по продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости, управлению инвестиционным проектам и консалтинговым услугам в Албании.

Мы сотрудничаем с профессиональными юристами, адвокатами, нотариусами, представителями власти, застройщиками и девелоперами. 

Предлагаем полный спектр услуг для арендаторов жилой и коммерческой недвижимости, разработчиков и инвесторов на национальном и международном уровне. 

Услуги включают юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, брокерские продажи и лизинг (представление на рынке недвижимости собственников, застройщиков, арендодателей и арендаторов), управление недвижимостью и проектами, оценка, консалтинг, инвестиционные риски и маркетинговые исследования. 

CACTUS | Real Estate
323 объекта

Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас!) 🇦🇱🔑 Компания CACTUS REAL ESTATE это:

• Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление 

 

 

Realting.com
Перейти