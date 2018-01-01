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SUPERVISOR

Agiou Antoniou 16, Katerini
;
SUPERVISOR
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
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Описание

 

Ваш эксперт по недвижимости в Германии и Греции.

Наши агенты в Греции
Chrysovalantis Theodoridis
Chrysovalantis Theodoridis
1 объект
Агентства рядом
JP & Partners Ltd
Жилая недвижимость 22
Мы — международное агентство недвижимости с филиалами в Греции, Польше, Литве, Ливане и Черногории. Мы начали свою историю в Литве в 2010 году, а затем, во время финансового кризиса, расширились в Греции, став первым агентством в области инвестиционных возможностей благодаря доступной недвижимости и высокому спросу наших многочисленных клиентов на инвестиции в Греции. Мы стремимся поддерживать наш имидж ведущего агентства недвижимости в Греции, применяя современные технологии и повышая удовлетворенность наших клиентов. Наше видение состоит в том, чтобы собрать мировое сообщество «JP & Partners» активно участвующих в покупке и продаже недвижимости людей. Наши ценности — это исключительная приверженность своим идеям, доверие к сотрудникам, клиентам и бизнес-партнерам, а также настойчивость в достижении еще больших успехов.
MAR Real Estate
Жилая недвижимость 35 Коммерческая недвижимость 5

MAR REAL ESTATE предлагает своим клиентам всю необходимую информацию для простой и успешной сделки с недвижимостью. Mar Real Estate предоставляет информацию о недвижимости, нужные инструменты и профессиональные знания своим греческим и международным клиентам. Это надежный ресурс для покупателей, продавцов и просто мечтателей, предлагающий исчерпывающий каталог продаваемых объектов, а также информацию, инструменты и профессиональные знания, которые помогут чувствовать себя уверенно на каждом этапе сделки.

Hellenic Proeprty Greek Real Estate & Investments Company
Жилая недвижимость 904 Коммерческая недвижимость 64

Мы создаем все условия для жизни в Греции с комфортом. Hellenic Property – агентство по работе с греческой недвижимостью. Мы знаем, что большие дела требуют хорошего отдыха и свежих сил. Это заставляет нас ценить время и моменты в кругу семьи и друзей, наслаждаться каждым лучом тёплого солнца. Так было принято решение организовать компанию, чтобы помогать деловым людям, жить отдыхать и вести бизнес в стране гостеприимства и колыбели европейской цивилизации – в Греции. Мы любим наши объекты, продаем и арендуем только те дома, в которых хотели бы жить сами. Нам выгодно быть честным с нашими клиентами, потому что только такая стратегия дает клиентов на всю жизнь. Присоединяйтесь к клубу довольных клиентов.

GreekEstate.eu
Жилая недвижимость 13

GREEKESTATE.EU

«Создание ценности для наших клиентов»

Ядро нашей компании состоит из ясной и успешной философии, которая определяет наши ценности и культуру:

• Стремление к совершенству, поддерживая высокие стандарты и личные ценности, а также относясь к нашим клиентам с уважением и доверием.

• Быть источником стабильной прибыли, предоставляя услуги и консультации по развитию и управлению недвижимостью, которая принесет пользу нашим клиентам.

• Быть устойчивой фирмой, основанной на прочном фундаменте, на которую не влияют экономика и рыночные колебания.

• Эти принципы воплощают нашу приверженность качеству и целостности, что отражается в характере наших партнерских отношений и взаимоотношений, которые мы строим с нашими клиентами.

Erasmosgroup
Жилая недвижимость 156 Коммерческая недвижимость 6

ERASMOS Group - это агенство по продаже недвижимости, яхтингу, страхованию и финансам, основанное в 2009 году и предоставляющее следующие услуги:

Покупка, продажа и аренда всех видов недвижимости; Яхтенные и парусные брокеры; Экспертиза недвижимости; Ремонт и управление недвижимостью; Страхование и финансы; Услуги по сносу объектов. Наши коллеги с более чем 30-летним опытом проходят регулярное обучение, чтобы быть в курсе изменений на рынке и предоставлять нашим клиентам наиболее выгодные услуги.

Мы предлагаем нашим клиентам лучшие решения, всегда уважая их время, желания и деньги.

ERASMOS GROUP является участником:

Афинская ассоциация риэлторов (MAS) Ассоциация сертифицированных экспертов Греции (EPPA) Национальная ассоциация риэлторов (НАР)

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