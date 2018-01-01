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Stream Real Estate

ОАЭ
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Stream Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Real Estate Dubai luxury
Многоквартирный жилой дом Real Estate Dubai luxury
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2029
Агентство: Stream Real Estate
Застройщик: Sobha Realty
Наши агенты в ОАЭ
Максим Алоновский
Максим Алоновский
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Crystal real Estate FZ-LLC
Жилая недвижимость 19

Crystal Real Estate FZ-LLC, основанная в декабре 2020 года, с профессиональными консультантами по брокерской деятельности в сфере недвижимости, расположенная в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты.

Мы предоставляем нашим клиентам профессиональные брокерские услуги в сфере недвижимости, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение и прозрачные сделки с недвижимостью.

Наша философия полностью основана на принципах обслуживания клиентов фирмы. Все наши консультанты по недвижимости обеспечивают высокий уровень обслуживания клиентов, чтобы мы соответствовали вашим ожиданиям на протяжении всего процесса и превосходили их. Мы позаботимся обо всей тяжелой работе для вас, предлагая полный пакет услуг в сфере недвижимости.

Наши консультанты по недвижимости обладают глубокими знаниями о рынке недвижимости Рас-Аль-Хаймы, а Crystal Real Estate FZ-LLC зарегистрирована в отделе недвижимости Рас-Аль-Хаймы.

Наше видение

Наше видение заключается в том, чтобы быть предпочтительной брокерской фирмой в сфере недвижимости для жилых, коммерческих, и розничные клиенты, обслуживая их потребности, а также сохраняя и укрепляя нашу репутацию за честность всеми нашими действиями.

Наша миссия

Наша миссия - быть лучшим, Компания по недвижимости с полным спектром услуг в регионе и расширяется, чтобы стать глобальной компанией благодаря тщательно отобранной команде профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее способными, честными и трудолюбивыми.

Наши ценности

профессионализм подотчетность целостность Посвящение Обслуживание клиентов

 

Al Wasayef Real Estate
Жилая недвижимость 221
Агентство недвижимости Al Wasayef — это брокерская компания по недвижимости с центральным офисом в ОАЭ, который впервые открыл свои двери в 2015 году. Преуспевающая компания, специализирующаяся на недвижимости и связанной с ней деятельностью в пределах эмират Дубай и Шарджа. Хотя компания появилась на рынке недвижимости относительно недавно, Al Wasayef гордится тем, что ставит на первое место такие ценности, как честность, открытость и качественный сервис. Но наша компания может похвастаться не только вышеперечисленными качествами. Наша концепция заключается в том, чтобы быть теми, кто делает всё возможное, чтобы предоставить клиентам все необходимые специализированные и профессиональные услуги. Помощь в сфере недвижимости заинтересованным сторонам из Дубая и ОАЭ является нашей основной целью, и именно поэтому мы предлагаем множество удобных инструментов и экспертных советов, которые помогут принять обоснованные решения об аренде, покупке и продаже недвижимости в Дубае и ОАЭ.
Dubai-Realty

Мы - профессиональное агентство недвижимости с офисом в Дубае.  Продаем квартиры, апартаменты и виллы премиум и бизнес-класса в лучших районах Дубая. Имеем все лицензии и разрешительные документы на ведение бизнеса на территории ОАЭ.

Наша цель - помочь успешным и состоявшимся людям приобрести лучшую недвижимость в Дубае.

К нам обращаются успешные люди со всего мира, которые хотят сделать Дубай своим вторым домом или еще одним центром инвестицией и кому жалко тратить время на непрофессионалов. Мы расспросим вас о каждой детали желаемой покупки, составим список из лучших вариантов, направим дорожную карту всей процедуры  с цифрами и этапами, внимательно подготовим все документы и быстро оформим на вас недвижимость (с вашим присутствием или удаленно).

 

Easy Life Property
Mira Real Estate
Жилая недвижимость 32

Mira Real Estate - это сеть элитной недвижимости, располагающая одними из лучших агентов по недвижимости, специализирующихся на элитной недвижимости на самом эксклюзивном рынке недвижимости Дубая. Mira Real Estate аккредитована ТОП-разработчиками Дубая, предлагая более 400 проектов.

Мы профессиональные брокеры по недвижимости, консультируем инвесторов, обслуживаем покупателей и продавцов элитной недвижимости в Дубае. Обладая непревзойденным опытом и знанием рынка, Mira Real Estate является ведущей брокерской компанией в Дубае. Мы являемся посредниками при проведении многих крупнейших продаж жилой недвижимости в городе, включая многочисленные рекордные сделки. Мы предлагаем необыкновенный выбор престижной недвижимости на продажу.

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